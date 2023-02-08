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الأربعاء، 08-02-2023 06:33 م

تعديل أوقات جلسات التداول للأوراق المالية الخميس

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الوكيل الإخباري - أعلنت بورصة عمان تأخير موعد دوامها الرسمي ليوم الخميس حتى الساعة العاشرة صباحاً.

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وقررت البورصة أن يصبح الجدول الزمني لجلسات التداول لمرحلة ما قبل الافتتاح للأوراق المالية المدرجة من الساعة 11:00 - 11:30 وللأوراق المالية غير المدرجة من الساعة 11:25 - 11:30، وفيما يخص "الافتتاح" فسيكون للأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الساعة 11:30.


وستكون مرحلة التداول المستمر للأوراق المالية المدرجة من الساعة 11:30 – 13:30، في حين ستكون للأوراق المالية غير المدرجة الساعة 11:30 - 11:55، وستكون مرحلة الصفقات الساعة 13:30، وستنتهي الساعة 13:45، للأوراق المالية الدرجة وغير المدرجة في السوق.


 




 

 


 

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