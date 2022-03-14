الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد: درجات حرارة تحت الصفر غداً ولا تراكم للثلوج

الخارجية تُحذر أردنيين قرروا عدم مغادرة أوكرانيا

حادث بين 3 مركبات بعد جسر الفردوس

اليابان تدعو إلى إلى نظام عالمي جديد

وظائف شاغرة في العقبة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

لبنان يحظر تصدير السلع الغذائية بسبب الأزمة الأوكرانية

أجواء باردة جداً في المملكة اليوم

مجلس النواب يواصل مناقشة معدل بنك تنمية المدن والقرى

واشنطن تندد بمقتل صحفي أمريكي على يد القوات الروسية بأوكرانيا

الإثنين، 14-03-2022 09:01 ص

"التنمية الحضرية": خطة لتنمية المدن في الأردن

0L5A1987


الوكيل الإخباري - تضع لجنة التنمية الحضرية لمساتها الأخيرة على الخطة والرؤية المتعلقتين بتطوير المدن في المملكة لجعلها أكثر قابلية للعيش وبرفاهية لكافة المواطنين.

اضافة اعلان


وأكد ميسر لجنة التنمية الحضرية في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المهندس فوزي مسعد، أن "الغاية الرئيسية للجنة يكمن في وضع الخطط والرؤى الكفيلة بتطوير المدن في المملكة، بحيث يُصبح الأفراد قادرين على العيش فيها وبأسلوب قائم على الرفاهية".


وأضاف أن "تطوير المدن يعد بمثابة الأرضية التي تنطلق منها أنواع التنمية الاقتصادية كافة، من خلال تحسين دخل الأفراد، وضمن الوظائف التي يشغلونها في الوقت الحالي".


وكانت الجولة الثالثة من أعمال الورشة، التي تحمل عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، انطلقت السبت الماضي في الديوان الملكي الهاشمي، وبمشاركة خبراء من مختلف القطاعات في المملكة.


وأشار مسعد الى أن "النقاشات الدائرة حالياً في اللجنة تتطرق الى ربط التطوير الحضري في المملكة بالتغيرات المناخية، باعتبار أننا من الدول المتأثرة بتداعيات تلك الظاهرة، وكذلك من المؤثرين بها".


ولفت الى أن "المدن تعتبر من المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وغازات الدفيئة التي تزيد من سرعة الاحترار العالمي".


وبين أن "تداعيات التغير المناخي في الأردن أصبحت واضحة للعيان، من بينها الأمطار الوميضية، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، الى جانب انبعاثات الغبار، والتغير في معدلات هطل الأمطار، التي أصبحت معدلاتها متدنية، ما أدى الى تزايد وتكرار موجات الجفاف".

 

ولفت الى أن "هذه التداعيات تؤثر بشكل سلبي على المدن، التي من المفترض أن تكون قادرة على الصمود والتكيف، عبر زيادة منعتها في مواجهة الظروف المناخية القاسية".


ولا يقتصر الأمر على ذلك، على حد قوله، "بل يتم العمل حالياً على وضع الرؤى والأفكار بشأن الآليات، والإجراءات التي يُمكن اتباعها للتخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من المدن في المملكة".


ووضعت وزارة البيئة إجراءات محددة لتعزيز قدرة الهيكل الحضري على التكيف مع آثار تغير المناخ، ودعم التطوير الحضري المستدام في مسودة السياسة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي ما تزال بانتظار موافقة رئاسة الوزراء عليها.


وتشتمل هذه الإجراءات، وفق المسودة، على "دعم التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية لتحسين المنعة ضد تغير المناخ، وتحسين الاستعداد للحد من مخاطر الكوارث ذات الصلة بالمناطق الحضرية؛ للتخفيف من تأثير الظواهر الجوية الشديدة على سبل العيش".


ومن بين الإجراءات كذلك "تحسين كفاءة البناء من أجل التكيف مع زيادة الحرارة في المراكز الحضرية، من خلال إنفاذ قوانين البناء الخضراء، وتعزيز التعديل على الأبنية القائمة".


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خريطة طريق تتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، بحيث تهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية، وخريطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

 

(الغد)


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الخارجية تُحذر أردنيين قرروا عدم مغادرة أوكرانيا

ح

حادث بين 3 مركبات بعد جسر الفردوس

فرص عمل

وظائف شاغرة في العقبة

FNwFpNCXoAYS2U4-1-1536x968

الملك يحضر تمارين بحرية وتعبوية مشتركة بين القوات الخاصة الأردنية والنرويجية - صور

622e2e6eb326b

غرفة صناعة الأردن: 4 مصانع تكرير زيوت أغلقت في الأردن نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج

622e301188155

الاستهلاكية العسكرية: أسعار سلع غذائية ستبقى "منخفضة" في رمضان

أخبار متعلقة
LandingPage_MainHeader_Jordan'sGoverningSystem_CoatofArms-(2)

الجولة الثالثة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تنطلق غدا السبت

0L5A0349

الخصاونة: ملتزمون بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

108474-e1623950720150

العيسوي يطلق مشاريع مبادرات ملكية تنموية في الطفيلة

image

اختتام فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

272847685_319936193509150_2002256494705140521_n

قيادات نسوية: الرسالة الملكية ترسم ملامح تحديث الدولة الأردنية

FB_IMG_1644666258046

الخصاونة يوعز ببناء 100 منزل للأسر العفيفة و5 مدارس وحدائق في إربد