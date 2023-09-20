التنمية : تقديم مساعدات نقدية وعينية لـ 9933 أسرة خلال الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تقريرها عن شهر آب الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

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وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9933 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 808 زيارات، واستقبلت 8145 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و184 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 61 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير، رخصت الوزارة 4 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ حضانتين؛ بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.



كما ألحقت الوزارة 5 مسنين بدور كبار السن، و35 طفلًا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما استقبلت 18 طلبًا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، و196 حدثًا بدور تربية وتأهيل الأحداث، وأجرت، 556 دراسة للأحداث من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية، و3 دراسات لإلحاق أشخاص ذوي إعاقة.



وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 121 طلبًا لشراء مساكن، و73 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 30 جمعية، وانضمت جمعيتان لعضوية الاتحاد، وجرى تشكيل 11 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، فيما أنهت 11 هيئة مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 23 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 26 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و 80 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.



وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1035 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 313 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 51 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 25 فردا.



وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 13681 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 88 بالمئة.



كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 79116 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 16629 أسرة، فيما بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 121392.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 648 متسولًا ومتسولة.