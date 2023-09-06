توجيه من التنمية بشأن أحداث ينامون تحت جسر الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إنه جرى توجيه فريق متخصص لغايات دراسة حالة الأحداث الذين وصلت معلومات تفيد بأنهم ينامون تحت جسر شارع الملكة رانيا/ الجامعة الأردنية.



وأكدت الوزارة في ردها على استفسارات موقع "الوكيل الإخباري"، أنه سيتم دراسة الحالة واجراء التدخلات اللازمة بناء على دراسة إدارة الحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير اللازم لهم.



وكانت وردت ملاحظات من قبل مواطنين لـ"الوكيل الإخباري"، حول نوم طفلين عند جسر شارع الملكة رانيا/ الجامعة الأردنية ورصدهم على مدار أكثر من يوم هناك.



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