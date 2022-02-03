الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

الفراية يجري تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

حصيلة قياسية بإصابات كورونا في عمان

أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأردن وقرابة 120 ألف حالة نشطة

الهلال الأحمر يباشر بإجراء عمليات جراحية للاجئين سوريين في الأردن

الشبول: نسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتقليل الأمراض السارية

الوهادنة : السلوك الوبائي لمتحور أوميكرون غير واضح

تعرّف على الإحصاءات الأمنية في المملكة خلال الشهر الماضي - ارقام

الأشغال: العمل جارٍ على إزالة صخرة معرضة للانهيار على شارع الستين

مسؤول أميركي: زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي فجَّرَ نفسه وعائلته خلال العملية في سوريا

مندوبا عن الملك .. الفزاع يشارك في تشييع جثمان أبو عودة

الخميس، 03-02-2022 04:04 م

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية بمناسبة عيد ميلاد الملك

5f882d9829c8f


الوكيل الإخباري - أنهت وزارة التنمية الاجتماعية توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع مناطق المملكة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين.اضافة اعلان


ويضع جلالة الملك في مقدمة أولوياته تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات التي تمر بظروف صعبة، وتوفير الحياة الكريمة لها، والعمل على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إن توزيع البطاقات جاء في إطار المبادرات الملكية السامية، التي يتم إطلاقها بتوجيهات ملكية مباشرة، للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها الأسر الأردنية المستفيدة في المدن والأرياف والبادية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقا تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة تسهيلا على الأسر المنتفعة.

وأضاف البيان أن البطاقات وزعت على المستفيدين من خلال 108 مراكز تسليم منتشرة في جميع انحاء المملكة، حيث روعي في عمليات التوزيع الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة، والتباعد الجسدي، ووفق مراحل، حرصا على سلامة الفئات المستفيدة.

وبينت الوزارة أن اختيار الأسر المستفيدة جرى حسب الأسس والمعايير التي تعتمدها، ومن خلال خطة عمل واضحة ومحكمة، تضمنت قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن هذه الأسر، وفق نظام تنسيب إلكتروني ودراسات ميدانية لواقع الأسر العفيفة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الحكام الإداريين في جميع المحافظات، لضمان شمول أكبر شريحة من الأسر العفيفة في مختلف المناطق.

ويشار إلى أن المبادرات الملكية تلامس احتياجات المواطنين، وتسعى إلى تلبيتها، حيث تمكنت من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني، في المجتمعات المحلية المستهدفة، وبما يسهم في تحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي، كما تجسّد هذه المبادرات على أرض الواقع الجهد الملكي الموصول لرعاية الأسر العفيفة، وتوفير سبل العيش الكريم لها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

حصيلة قياسية بإصابات كورونا في عمان

339897_5_1643203663

أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأردن وقرابة 120 ألف حالة نشطة

12202126164746932112438

الهلال الأحمر يباشر بإجراء عمليات جراحية للاجئين سوريين في الأردن

220222185221937696812

الشبول: نسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتقليل الأمراض السارية

qsXKEBVyr9nG4KvtlglAVEDhLOlEgrtQGwFmKikV

الوهادنة : السلوك الوبائي لمتحور أوميكرون غير واضح

a3b10c1e-bde6-4039-ab96-773f080a2fc5

تعرّف على الإحصاءات الأمنية في المملكة خلال الشهر الماضي - ارقام

أخبار متعلقة
1641826318706

الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

423422_13_1641824340

تجارة عمان: لقاء الملك مع القطاع التجاري حافز لمواصلة العمل

FIvrk04XIAEi0WU

الملك يتفقد سير العمل في مشروع الموقع الجديد لقيادة الجيش - صور

IMG_0800

التنمية تعمم على الجمعيات الخيرية حول جمع التبرعات

60c42ecc141e7

الانتهاء من مسودة نظام حماية الطفل العامل خلال أيام

OfficialHM

الملك يتصدر تصويت الشخصية الأبرز لعام 2021