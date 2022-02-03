التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية بمناسبة عيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري

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- أنهت وزارة التنمية الاجتماعية توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع مناطق المملكة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين.ويضع جلالة الملك في مقدمة أولوياته تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات التي تمر بظروف صعبة، وتوفير الحياة الكريمة لها، والعمل على تلبية احتياجاتها الأساسية.وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إن توزيع البطاقات جاء في إطار المبادرات الملكية السامية، التي يتم إطلاقها بتوجيهات ملكية مباشرة، للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها الأسر الأردنية المستفيدة في المدن والأرياف والبادية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقا تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة تسهيلا على الأسر المنتفعة.وأضاف البيان أن البطاقات وزعت على المستفيدين من خلال 108 مراكز تسليم منتشرة في جميع انحاء المملكة، حيث روعي في عمليات التوزيع الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة، والتباعد الجسدي، ووفق مراحل، حرصا على سلامة الفئات المستفيدة.وبينت الوزارة أن اختيار الأسر المستفيدة جرى حسب الأسس والمعايير التي تعتمدها، ومن خلال خطة عمل واضحة ومحكمة، تضمنت قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن هذه الأسر، وفق نظام تنسيب إلكتروني ودراسات ميدانية لواقع الأسر العفيفة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الحكام الإداريين في جميع المحافظات، لضمان شمول أكبر شريحة من الأسر العفيفة في مختلف المناطق.ويشار إلى أن المبادرات الملكية تلامس احتياجات المواطنين، وتسعى إلى تلبيتها، حيث تمكنت من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني، في المجتمعات المحلية المستهدفة، وبما يسهم في تحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي، كما تجسّد هذه المبادرات على أرض الواقع الجهد الملكي الموصول لرعاية الأسر العفيفة، وتوفير سبل العيش الكريم لها.