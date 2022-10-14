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الجمعة، 14-10-2022 08:16 م

الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر ضمن البرنامج الموازي

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الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية عن توفر شواغر للقبول ضمن مقاعد البرنامج الموازي.

ودعا العدوان في بيان من يرغب بالتسجيل مراجعة مبنى وحدة القبول والتسجيل اعتبارا من صباح يوم السبت 2022/10/15 من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 2 ظهراً ، علما بأنه يجب على الطالب تسديد الرسوم المستحقة في يوم القبول نفسه تجنباً لإلغاء قبوله.

وتاليا التخصصات الشاغرة:

الفيزياء

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية

أصول الدين

الفقه وأصوله

المصارف الاسلامية

الإنتاج الحيواني

علم وتكنولوجيا الغذاء

الإقتصادالزراعي وادارةالأعمال الزراعية

الوقاية النباتية

البستنة والمحاصيل

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار

الأراضي والمياه والبيئة

علم المكتبات والمعلومات

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

اللغة الفرنسية وآدابها

التاريخ

الفلسفة

العمل الإجتماعي

الآثار

إدارة المصادر التراثية وصيانتها

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