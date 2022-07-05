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الثلاثاء، 05-07-2022 05:37 م

الجامعة الهاشمية تبحث سبل التعاون مع ماليزيا

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون مع رئيس قسم شؤون الطلاب والخريجين في السفارة الماليزية الدكتور زياد العزام ونائب جمعية خريجي الجامعات الماليزية في الأردن الدكتور محمد أبو شقير، تعزيز التعاون بين الجانبين، والعديد من القضايا التي تهم الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعة الهاشمية.

كما بحث أهمية المؤتمر الدولي للدراسات الآسيوية الذي ستعقده جمعية خريجي الجامعات الماليزية في الأردن نهاية هذا العام ومساهمات الجامعات الأردنية العلمية فيه.

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