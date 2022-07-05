المجلس التمريضي يعقد ورشة عن المحاكاة السريرية

الوكيل الإخباري - عقد المجلس التمريضي الأردني، ورشة تدريبية متخصصة في المحاكاة السريرية في مركز المهارات الإكلينيكية والمحاكاة السريرية.

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وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الورشة التي استمرت أربعة أيام هدفت إلى تعزيز وبناء الكفايات الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي التدريب العملي في مجال تضمين التدريب على المحاكاة في المناهج التمريضية ووسائل التقييم والتدريب العملي.



وأضاف البيان أن التدريب تضمن محاضرات نظرية، إضافة إلى أوراق عمل وتدريب على امتحان ال"أو إس سي ي"، وعمل سيناريوهات تحاكي الحالات السريرية المرضية التي قد يصادفها الطلاب والكوادر التمرضية بعد التخرج وتشغيلها على الدمى عالية الكفاءة، لافتا إلى أن المجلس سيعقد دورات متخصصة في مجال المحاكاة السريرية.