الجغبير: تأمين الحماية للشاحنات التي تحمل منتجات للتصدير

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أنه جرى الاتفاق مع الجهات المعنية على تأمين الحماية للشاحنات المحملة بالبضائع المعدة للتصدير وتلك التي تحمل المواد الأولية.

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وقال المهندس الجغبير في بيان صحفي اليوم الخميس "إنه ضمن جهود غرف الصناعة لضمان استمرار عمليات التصدير للمنتجات الأردنية، وكذلك تأمين المصانع الأردنية بالمواد الأولية اللازمة لإنتاجها، فقد تم الاتفاق مع الأجهزة المعنية في المملكة لتأمين الحماية الأمنية اللازمة للشاحنات المحملة بالبضائع الجاهزة للتصدير، وكذلك الشاحنات التي تحمل المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج".



ودعا الجغبير الشركات التي لديها شاحنات محملة بمنتجات جاهزة او مواد أولية، إلى التواصل على رقم (0776060766) من خلال رسالة على "واتس أب"، تتضمن تفاصيل الشحنة وأرقام الشاحنات ومواقعها ومسارها، ليتم تأمين الحماية اللازمة لها

