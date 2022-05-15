الجمارك:استمرار خدمة الاستفسار عن منع السفر

الوكيل الإخباري -

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دعت الجمارك الأردنية المسافرين الدخول على الموقع الإلكتروني للدائرة للاستعلام عن حالات القضايا الجمركية، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين من الإطلاع على أوضاعهم القانونية وتصحيحها وذلك قبل الشروع في إجراءات السفر.وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على متلقي الخدمة، وتسريع إجراءات وحركة تنقلهم للخارج، وتبسيط الإجراءات و أعباء ومتطلبات السفر، وبالتالي تجنبهم في المقام الأول من الحجز ودفع تكاليف السفر وتكبد أية خسائر قد تنتج عن عدم إتمام السفر.ويشار إلى أن خدمة الاستفسار عن منع السفر التي أطلقتها دائرة الجمارك في مطلع عام 2020 على الموقع الإلكتروني للدائرة؛ للاستعلام عن حالات القضايا الجمركية، تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين مع الدائرة من حيث الكفاءة وسرعة ودقة المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للدائرة، باعتبارها نافذة إلكترونية جمركية، تلبي متطلبات وتطلعات مختلف القطاعات، ويمكن الدخول للخدمة من خلال موقع الجمارك على شبكة الانترنت www.customs.gov.jo واختيار خدمات الكتررونية ثم خدمات الافراد.