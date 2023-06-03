السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود

اخماد 241 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السبت، 03-06-2023 01:19 م

الجمارك الأردنية تنظّم ورشة عمل توعوية حول مشروع التدقيق اللاحق

WhatsApp Image 2023-06-03 at 1.21.04 PM


الوكيل الإخباري - نظّمت دائرة الجمارك الأردنية، ورشة عمل توعوية حول مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص، بالتعاون مع مشروع الإدارة العامة الممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، بحضور مدير عام الجمارك وعدد من مديري الدائرة من مختلف المديريات والمراكز الجمركية.اضافة اعلان


وقال لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنّ هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الأنشطة الواردة ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والبدء بتنفيذ مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص؛ لتشجيع ودعم القطاعات الاقتصادية، ومنها الخدمات اللوجستية والنقل بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية.

يُذكر أن التدقيق اللاحق بعد التخليص يُعد أحد أهم البرامج التي تسعى الى تسهيل التجارة عبر الحدود، وتخفيف الإجراءات الجمركية على الشركات الملتزمة ونشر مفهوم الالتزام، حيث يعمل البرنامج على زيادة فاعلية وكفاءة العمل الجمركي، والذي سينعكس إيجاباً على تسهيل إجراءات وحركة البضائع عبر المنافذ الجمركية من خلال تقليل التكلفة والجهد والذي بدوره يسهم في تشجيع الاستثمار في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647b253219ca3

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

1685792954103

جمعية المركز الإسلامي تحتفل بمنجزات مشروع "مكاني"

647b202ba50dd

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

107477Image1-1180x677_d

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

1685789071851

الفن الأردني يتألق في زفاف ولي العهد

ووو

الجمعية الخيرية الشركسية تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-12 at 7.47.24 PM

المحاميد يتفقد المحطات المناخية في البادية الشمالية الشرقية

420232212137655966318

الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة الشهر المقبل - تفاصيل

_111982788_11d39ee7-1e08-4c97-81d1-d1ccc621221b

مكافحة الأوبئة يبحث مع وفد أميركي مشروع تقييم أنظمة رصد الأمراض السارية

M63A8102 - Copy

2.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول

1683544307546

وزير الأوقاف يستقبل السفير الماليزي

WhatsApp Image 2023-05-07 at 1.27.51 PM

الهواري يؤكد أهمية دعم جهود الوقاية من السرطان وعوامل الاختطار