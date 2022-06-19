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الأحد، 19-06-2022 05:34 م

الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان

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الوكيل الاخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن كوادر الجمارك العاملة في مديرية جمرك العقبة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (125) كرتونة دخان مخبأة بطريقة فنية محكمة.

وفي التفاصيل تم الاشتباه بالشحنة المحملة بالواح ديكور "الجبس بورد"حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) في وحدة مراقبة الحاويات في مديرية جمرك العقبة، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت تلك الكمية مخبأة داخل الواح الديكور بطريقة احترافية فنية.

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