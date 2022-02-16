الجمارك: لا يمكن منع دخول مُضخمات الصوت الى المملكة

الوكيل الإخباري - قال مدير الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، إنه لا يمكن منع المضخمات من دخول الاردن ، فلها استخدامات أخرى غير المركبات والدراجات مثل استخدامها بقاعات الأفراح وغيرها.

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وشدد، في تصريح للتلفزيون الأردني اليوم الأربعاء، على أنه لا يوجد ما يمنع من إدخال مضخمات الصوت التي تركب على المركبات والدراجات النارية، مبينا أن سوء الاستخدام هو المشكلة في تركيب هذه المضخمات.



ولفت القضاة إلى أن لجنة فنية من دائرة الجمارك ودائرة الترخيص في الأمن العام، تعمل على فحص جميع المركبات التي ترد المملكة.



وأضاف أنه يتم السماح بإدخال المركبات بعد اجتيازها للفحص الفني والشروط والموضوعة.



بدوره قال مدير ادارة الترخيص في الأمن العام، العميد رامي الدباس، إن تركيب المضخمات على المركبات والدرجات النارية مخالف.



وأشار إلى أن هنالك نسبة مسموح بها لتركيب المضخمات على المركبات، وهي 60 دسبيل بالنسبة لمستوى الضجيج.