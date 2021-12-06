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الإثنين، 06-12-2021 08:50 م

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المعسل ونكهات السجائر

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك الكرامة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المعسل بوزن (209)كغم و(1260) علبة جوس سجائر الكترونية.
 
و تمت عملية الضبط اثناء الاشتباه بالشاحنة وبعد أن تم تحويلها على جهاز X_Ray تم العثور على المضبوطات مخبأة في مخبأ سري داخل صهريج مخصص لنقل البترول. 

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

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