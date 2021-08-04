الجمارك تطلع على تجربة الحرم الجامعي الذكي بالهاشمية

الوكيل الاخباري -

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اطلع وفد من دائرة الجمارك على تجربة الحرم الجامعي الذكي في الجامعة الهاشمية، حيث نفذت الجامعة الحرم الذكي في مجموعة من المباني الحديثة والقاعات الصفية، في مختلف عناصر العملية التعليمية والبحثية والإدارية التي تنعكس على نوعية التعليم والنشاط البحثي في تقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة للطلبة والعاملين وزوار الجامعة.وأكد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون خلال استقباله الوفد استعداد الجامعة لتقديم التسهيلات والخبرات والتجارب التي تعزز التعاون بين الجانبين، مشيرا على توفر خبرات متميزة في الجامعة بمجال تحديث الأنظمة الرقمية.