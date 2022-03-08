البلقاء التطبيقية: اعتماد كافة المؤهلات العلمية لأعضاء الهيئة الإدارية

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الجامعة قررت اليوم احتساب كافة المؤهلات العلمية للإداريين سواء كانت بموافقات أو دون موافقات مسبقة.وأضاف الدكتور العجلوني انه تم تكليف لجنة مختصة لدراسة كافة الطلبات من أعضاء الهيئة الإدارية الذين اجتهدوا على أنفسهم لتطوير قدراته الإدارية ورفع مؤهلاتهم العلمية، بغية تحقيق الرضا الذاتي او التطور الوظيفي وتحسين الأداء، إلا أنه كانت لا تحتسب هذه المؤهلات لمن لم يحصل على موافقة مسبقة أو يتم تأخير البت بهذه المؤهلات الجديدة للموظفين، إلا أنه وبعد دراسة كافة الطلبات الموجودة لدى دائرة شؤون الموظفين فقد تقرر احتساب كافة المؤهلات العلمية الجديدة لكل من حصل على مؤهل علمي جديد بعد أثناء خدمته في الجامعة.وبين الدكتور العجلوني أن هذا القرار جاء لتحقيق العدل والأمان والانتماء الوظيفي، وتحسين أوضاع العاملين في الجامعة، متمنيا التقدم لجميع العاملين في الجامعة لرفعة اسم الجامعة والعمل بروح الفريق لتحقيق الانجاز.