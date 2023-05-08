الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 06:50 م

الجمارك: ضبط مركبة بداخلها سلاح ناري ومخدرات - صورة

دورية جمارك -(أرشيفية)


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تمكّنت كوادر مديرية مكافحة التهريب العاملة في دائرة الجمارك الأردنية، فجر اليوم الإثنين من ضبط مركبة، وجد بداخلها مواد مخدّرة وأسلحة نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية لموقع الوكيل الاخباري إنه أثناء قيام طاقم الدورية بواجبهم الرسمي في جنوب العاصمة عمان، تم الاشتباه بإحدى المركبات بعد أن رفض سائقها الامتثال إلى إشارة التوقف عندها تم على الفور تعقب حركة المركبة المشبوهة ضمن خطة مٌحكمة، وإجبارها على التوقف، وضُبط بداخلها كمية من المواد المخدّرة من (الكريستال والحشيش والماريجوانا وحبوب الكبتاجون) داخل أكياس بلاستيكية، بالإضافة إلى سلاح ناري عدد (2) ومجموعة من العيارات النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمركبة وتسليمها للجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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