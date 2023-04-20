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الخميس، 20-04-2023 12:13 ص

51 ألف مسافر عبروا مركز جمرك المدورة خلال رمضان

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنه بالتنسيق مع مديري المراكز الجمركية الحدودية تم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لتسهيل حركة مرور المسافرين القادمين والمغادرين، خلال أيام عيد الفطر السعيد، وذلك وفق أحدث المقاييس العالمية والخدمات الجمركية المتميزة، مؤكدًا على بذل كل الجهد واتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها التخفيف على المسافرين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية العاملة في المراكز الحدودية.

ويُذكر أنَّ القضاة، وجّه سابقًا جميع الكوادر الجمركية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الجمركية بكل احترافية ومهنية خلال أيام شهر رمضان، مبينًا أنَّ الكوادر الجمركية في جميع المراكز الجمركية الحدودية على جاهزية تامة لتقديم كل ما يلزم من الخدمات والمساعدات للمسافرين.

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