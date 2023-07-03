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الإثنين، 03-07-2023 02:22 م

الجمارك: 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية في العقبة خلال عطلة العيد

العقبة


الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية إن كوادر الجمارك العاملة في مديرية جمرك العقبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعاملت مع ما يزيد عن 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية التابعة لها كما نظّمت 704 بيان جمركي تم التخليص بها على 1300 حاوية خلال عطلة عيد الأضحى.اضافة اعلان


وبيّن الناطق الإعلامي تفاصيل أعداد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والذين قُدمت لهم الخدمة في المراكز الجمركية كانت كما يلي: مركز جمرك حدود الدرّة تعامل مع ما يزيد عن 63620 مسافر كانوا على متن 19962 سيارة ركوب فيما تعامل مركز جمرك مطار الملك حسين الدولي مع 2413 مسافر، وتعامل مركز جمرك وادي اليتم مع 37082 مسافر كانوا على متن 8371 مركبة، في حين عبر من مركز جمرك وادي عربة 22000 مسافر على متن 6000 مركبة فضلاً عن مركز جمرك البواخر الذي تعامل مع 2763 مسافر  و174 مركبة.

ويُذكر أن مديرية جمرك العقبة التي يتبع لها العديد من المراكز الجمركية على المنافذ الحدودية المختلفة التي تربط الأردن بالدول الأخرى ومدينة العقبة بباقي محافظات المملكة جميعها تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الجمركية.

 




 

 


 

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