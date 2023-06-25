مدير الجمارك يطلع على سير العمل في جمرك حرة الزرقاء

الوكيل الاخباري- اطلع مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، على سير العمل في مركز جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والتجار.

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وأكد خلال زيارة تفقدية للمركز، ضرورة بذل أقصى الجهود والطاقات والعمل بروح الفريق والتعاون مع الجهات المختلفة العاملة في المركز، وأهمية نقل الخبرات بين الموظفين من خلال الدورات التدريبية التخصصية بما يخدم مصلحة العمل.



ووجه القضاة، بتسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقديم أفضل الخدمات الجمركية وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة، مبديا استعداد الجمارك لتذليل أية عقبات تعترض سير العمل بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ضمن إطار القانون.



وأشاد بجهود الكوادر الجمركية العاملة في المركز، وتعاونهم المستمر مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.



والتقى القضاة خلال الزيارة مدير المنطقة الحرة بالزرقاء جعفر القضاة، والموظفين، وعددا من المتعاملين مع المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم المتعلقة بالعمل.