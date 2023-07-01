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السبت، 01-07-2023 08:55 م

مدير الجمارك يتفقد المدورةوالمطار

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الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، اليوم السبت، من خلال زيارة لمركز جمرك المدورة الحدودي، اطّلع خلالها على مستوى الخدمات المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة عبر مركز جمرك المدورة.اضافة اعلان


والتقى القضاة، خلال الزيارة عدداً من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دائرة الجمارك والأجهزة العاملة في المركز، كما أبدوا ارتياحهم لسهولة وسرعة عمليات التفتيش والإجراءات الحدودية المختلفة.

وقال القضاة، إنّ هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والخدمات الجمركية المقدّمة للتسهيل على الحجاج والمسافرين، والوقوف المباشر على مستوى الخدمة بشكل يضمن وصولها لهم دون أي تأخير.

وأكّد القضاة، أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان، وتقديم أفضل الخدمات الجمركية المتميزة.

 




 

 


 

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