الجمعية الفلكية الأردنية: لم تتم رؤية الهلال بالعين المجردة ولا بالتلسكوب

الوكيل الإخباري - أصدرت الجمعية الفلكية الأردنية بيانا حول نتائج رصد وتحري هلال شهر رمضان المبارك، أكدت فيه عدم رؤية هلال رمضان لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوبات المتوفرة في أقاليم الأردن الثلاثة.

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وقالت الجمعية في البيان إنها وزعت فرق الرصد لتحري هلال رمضان في مناطق عمّان وجرش ومأدبا وإربد ووادي رم والبترا.



وأشارت إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار حالة الجو بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، الأمر الذي جاء بما ينسجم مع المعطيات الفلكية الحسابية ومعايير رصد الأهلة كافة.



وبينت، أن القمر كان بعمر 9 ساعات و24 دقيقة، وبارتفاع 3 درجات، ومكث لمدة 16 دقيقة فقط، ما حال دون رؤية الهلال بأية وسيلة سواء في الأردن أو معظم مناطق العالم الإسلامي.



