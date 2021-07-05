الجيش يحبط محاولات تسلل وتهريب مخدرات وأسلحة

الوكيل الإخباري - أحبطت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، خلال الأيام الماضية، محاولات تسلل أشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الاثنين، إنّ العمليات التي تم إحباطها من اختصاص المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات.



وأضاف المصدر، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وبين، أنه تم "ضبط 497 كف حشيش، 61000 حبة كبتاغون، 4 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، وعدد من الأسلحة"، حيث تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر، أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للأردن.





