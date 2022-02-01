الثلاثاء 01-02-2022
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الثلاثاء، 01-02-2022 04:00 م

الجيش يحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وضمن منطقة المسؤولية، أحبطت صباح اليوم الثلاثاء، على واجهتها محاولة تسلل لشخص يحمل الجنسية السورية، حاول اجتياز الحدود بقصد التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

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وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

 




 

 


 

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