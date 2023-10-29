الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

6 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الامن : إغلاق تام للشارع العام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد

الاحتلال يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي بغزة

غارة إسرائيلية على محيط مستشفى القدس جنوب مدينة غزة

صدور ارادة ملكية سامية

القسام يدك موقع إيرز بالصواريخ - بيان

صدور ارادات ملكية سامية

قرار حكومي عاجل بشأن الأحداث الراهنة

الجيش يصدر بياناً عاجلاً ويحذر

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 44 مسيّرة

عاجل

غارة إسرائيلية على محيط مستشفى القدس جنوب مدينة غزة

الأحد، 29-10-2023 05:32 م

الجيش يصدر بياناً عاجلاً ويحذر

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة .

واضاف المصدر في بيان اليوم الاحد أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كافة التحديات والمصاعب إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وانهى المصدر " تعول القوات المسلحة على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء - Copy

6 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

1020232993051686045536

الامن : إغلاق تام للشارع العام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد

إرادة ملكية

صدور ارادة ملكية سامية

إرادة ملكية سامية

صدور ارادات ملكية سامية

الخصاونة

قرار حكومي عاجل بشأن الأحداث الراهنة

مبنى رئاسة الوزراء

الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية

أخبار متعلقة
254028_4_1532857563

الأمانة تبرر تأخر استبدال جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

720232519352299804650

مؤسسة ولي العهد تطلق حملة "إغاثة أشقائنا في غزة"

القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

1

رئيس الديوان يتفقد حاضنة أعمال عجلون ويفتتح قرية نموذجية بالمفرق

4

العيسوي يلتقي اعضاء جمعية فينان التعاونية الزراعية

9202319184023405964027

الملك يعزي عشيرتي الزعبي والنعيمات