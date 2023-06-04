الجيش يُقدم اكراميات نقدية لذوي الشهداء بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي ستقوم القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي انها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش .

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وبينت ان التكريم سيكون من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءاً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.



وقالت إن على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 07/06/2023.



وبينت للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.





