الحاجة ⁧‫حليمة الكسواني "‬⁩أم العبد" بصحة جيدة

الوكيل الإخباري - نفت عائلة الحاجة ⁧‫حليمة الكسواني‬⁩ أم العبد من مخيم الزرقاء صاحبة المقولة الشهيرة (شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم) خبر وفاتها صباح اليوم الاثنين .

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وقالت العائلة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" إن الحاجة حليمة بصحة جيدة ولم تتعرض لأي وعكة صحية أو ضرر.



وُلدت "أم العبد" عام 1938 لعائلة قروية تعمل بالزراعة، في بيت اكسا بالقدس ومن بعدها انتقلت مع عائلتها للعيش في الأردن وتحديدا في منطقة الأغوار .



حيث لا تمل أم عبد من الحديث الدائم عن فلسطين وقريتها "بيت اكسا" قضاء القدس، والتي هُجّرت منها في عمر 10 سنوات.

