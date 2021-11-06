الحجاوي: نسب الإشغال في المستشفيات لا تزال أقل من 30%

الوكيل الإخباري- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي “إننا نشهد ارتفاعات بسيطة في ظل الانفتاحات التي شهدتها المملكة، لكن النظر إلى الأرقام الأسبوعية يعطينا أن إيجابية الفحوصات بلغت 5.5 ولا تزال نسب الإشغال أقل من 30%.”



وبين الحجاوي في صريحات صحفية اليوم السبت، أن إجمالي الحالات النشطة تجاوزت 23 ألف حالة، مضيفاً أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج بلغ 612 حالة.



وأكد حجاوي، أن هناك زيادة واضحة في هذا الأسبوع عن الأسابيع الفائتة مشددا على حاجتنا للتطعيم لزيادة نسب المناعة المجتمعية.



ولفت إلى أن الارتفاع في تسجيل الإصابة يحتاج مزيدا من الحذر والالتزام والاقبال على المطاعيم خاصة مع دخول فصل الشتاء.



وأكد أن لجنة مكافحة الأوبئة في اجتماع مستمر، لتنظر في تطورات الحالة الوبائية.

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