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الأحد، 26-09-2021 09:37 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلمة ووالدتها في عمان

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة المعلمة بشرى المحتسب ووالدتها الذي انتقلت إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف امس السبت .

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الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك .

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر سائلين للفقيدتين الرحمة والمغفرة.

 

يذكر ان المعلمة المحتسب كانت تعمل كمرشدة في احدى المدارس بالعاصمة عمان.

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