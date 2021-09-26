الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلمة ووالدتها في عمان

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة المعلمة بشرى المحتسب ووالدتها الذي انتقلت إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير مؤسف امس السبت .

اضافة اعلان

الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك .





وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر سائلين للفقيدتين الرحمة والمغفرة.

يذكر ان المعلمة المحتسب كانت تعمل كمرشدة في احدى المدارس بالعاصمة عمان.