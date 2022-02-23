مباحثات بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول جهود استئناف عملية السلام

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مقر الوزارة الأربعاء، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس.
وبحث الصفدي وكوبمانس، آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود استئناف عملية السلام.
التقى @AymanHsafadi الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية #السلام في #الشرق_ الأوسط @EUSR_Koopmans لبحث آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود استئناف عملية السلام. 🇪🇺 🇯🇴 pic.twitter.com/oEfbF4iooM— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 23, 2022
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