مباحثات بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول جهود استئناف عملية السلام

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مقر الوزارة الأربعاء، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس.

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وبحث الصفدي وكوبمانس، آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود استئناف عملية السلام.

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