الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 12:54 م

مباحثات بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول جهود استئناف عملية السلام

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مقر الوزارة الأربعاء، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانس.

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وبحث الصفدي وكوبمانس، آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود استئناف عملية السلام.


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