الحكومة : إجراءات إذا وصل إشغال المستشفيات إلى 70%



الوكيل الاخباري - قال أمين وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن إشغال أسرة العزل بلغت 13%، وذات النسبة لأجهزة التنفس الاصطناعي.



وبين البلبيسي في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأربعاء، أن علامة الخطر هو الوصول إلى نسب إشغال تصل إلى 70%، بحيث لا يستطيع القطاع الطب استيعاب أعداد المرضى.



وأشار إلى أن هذه النسبة قد يزامنها اتخاذ إجراءات تقلل من أعداد الدخولات، ومنها العودة خطوة للوراء.



ولفت البلبيسي أن الموجة الحالية قد تصل أعداد الحالات فيها إلى 2000 – 2500 وهو متوقع وتم ذكره أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، مبيناً أننا لم نصل إلى تلك الأعداد.

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