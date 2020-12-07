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الإثنين، 07-12-2020 10:31 ص

الحكومة: إجراءات للتخفيف على المواطنين قريبا

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الوكيل الإخباري - ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري للوزارة تم خلاله مناقشة مشاريع وبرامج الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها للأعوام المقبلة.

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وقالت الوزيرة، أن انعقاد المجلس يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورسم السياسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي والحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وصولا لتحفيز النمو وكذلك مناقشة آليات تعزير الأمن الغذائي. 


وأشارت الوزيرة الى أهم الإجراءات والقرارات التي تقوم الحكومة حاليا بدراستها والتي من شأنها التخفيف على القطاعات الاقتصادية فيما يخص آليات دعم مؤسسات القطاع الخاص والمنشئات الأكثر تضررا".


وطلبت من أعضاء المجلس تزويد الوزارة بمقترحات من شأنها دعم النمو الاقتصادي ليصار إلى مناقشتها خلال الاجتماعات الدورية للمجلس. 


وقدم أمين عام الوزارة يوسف الشمالي عرضا لأبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام 2019-2020 بالإضافة إلى خطط الوزارة خلال الفترة 2021-2022 فيما يخص تحسين ببيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بالإضافة الى برامج من شأنها تمكين المؤسسات والصغيرة والمتوسطة. 


وأبدى اعضاء المجلس الاستشاري اللذين يمثلون مظلات القطاعات الاقتصادية المختلفة وأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الشأن الاقتصادي من مؤسسات القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومركز الدراسات والأبحاث شكرهم على تفعيل مبدأ الشراكة و مأسسة العمل مع الخاص.


كما قدموا مقترحات لآلية عمل المجلس الاستشاري مع التركيز على المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في الأردن وتسهيل الاجراءات على المستثمرين. 


و تطرق الحضور الى التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص الاردني حالياً جراء تداعيات جائحة كورونا.


وتم الخروج بعدة توصيات أبرزها أن يتم تحديد أربعة أولويات قصيرة المدى لإدراجها على جدول اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة التي من شأنها أن تنعكس على بيئة الاعمال والمساهمة في التعافي الاقتصادي.



 




 

 


 

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