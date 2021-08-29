الحكومة: إطلاق مشروعين بكلفة 2 مليار دينار في 2022

الوكيل الاخباري - كشفت خطة الحكومة الاقتصادية عن إطلاق مشروعين بنية تحتية بكلفة تزيد عن 2 مليار دينار في عام 2022.



وقالت الخطة إن المشروعين هما الناقل الوطني ومشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات العامة.



كما تضمنت الخطة لعام 2022 تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي وتطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي وتنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام.



وأشارت إلى استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي (مصر، فلسطين، العراق، لبنان)، لافتة إلى التحضير لبدء العمل في مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية (المرحلة الأولى).

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