الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الأردن حقق إنجازا غير مسبوق في القطاع السياحي، إذ استقبل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أكثر من ثلاثة ملايين سائح بنسبة تزيد على 50 بالمئة، وحقق ارتفاعا في الدخل السياحي بنسبة تقترب من 60 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأضاف "نشعر بالأمل والثقة لأننا نحقق إنجازا غير مسبوق في هذا القطاع والعامل الحاسم في هذا التقدم هو الاستقرار الأردني في إقليم مضطرب وفي عالم مضطرب".



جاء ذلك خلال رعاية الوزير الشبول، اليوم السبت، المؤتمر السنوي الثاني تحت عنوان "دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة"، الذي تنظمه جمعية ريدان بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأكاديمية تورنتو، لبحث التحديات التي تواجه التنمية الشاملة والمستدامة وعلاقتها بالسياحة، ودور الإعلام بأشكاله المختلفة في هذا المجال.



وتابع: استقرارنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا هو الضمانة الأساسية لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا القطاع وفي كل قطاع فالاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021-2025، التي وضعت بشراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، بنيت أساسا على عامل الاستقرار واستهدفت تطوير المنتج السياحي، والموارد البشرية، والتسويق السياحي، وادارة وحماية التراث، والإصلاحات التي يتوجب إجراؤها في هذا القطاع، الذي يساهم بنسبة 14.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغِّل بشكل مباشر 57 ألف موظف، وأضعافهم ممن يستفيدون من ازدهار هذا القطاع بشكل غير مباشر.

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