السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

الامن العام : إصابتان اثر تدهور مركبة واصطدامها بعمود كهرباء

محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

الارصاد : الحرارة تصل إلى 44 درجة في هذه المناطق اليوم

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

تصريح هام من محافظ البنك المركزي بشأن الفائدة على القروض في الأردن

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

إيطاليا تدفع فاتورة مطعم تخلف سياح إيطاليون عن تسديدها

وزيرة الاستثمار: قطاع الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة

الحكومة: لخلق فرص عمل للأردنيين الاستثمار هو الحل

السبت، 19-08-2023 01:49 م

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

8202313225159535481526


الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الأردن حقق إنجازا غير مسبوق في القطاع السياحي، إذ استقبل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أكثر من ثلاثة ملايين سائح بنسبة تزيد على 50 بالمئة، وحقق ارتفاعا في الدخل السياحي بنسبة تقترب من 60 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف "نشعر بالأمل والثقة لأننا نحقق إنجازا غير مسبوق في هذا القطاع والعامل الحاسم في هذا التقدم هو الاستقرار الأردني في إقليم مضطرب وفي عالم مضطرب".

جاء ذلك خلال رعاية الوزير الشبول، اليوم السبت، المؤتمر السنوي الثاني تحت عنوان "دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة"، الذي تنظمه جمعية ريدان بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأكاديمية تورنتو، لبحث التحديات التي تواجه التنمية الشاملة والمستدامة وعلاقتها بالسياحة، ودور الإعلام بأشكاله المختلفة في هذا المجال.

وتابع: استقرارنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا هو الضمانة الأساسية لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا القطاع وفي كل قطاع فالاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021-2025، التي وضعت بشراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، بنيت أساسا على عامل الاستقرار واستهدفت تطوير المنتج السياحي، والموارد البشرية، والتسويق السياحي، وادارة وحماية التراث، والإصلاحات التي يتوجب إجراؤها في هذا القطاع، الذي يساهم بنسبة 14.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغِّل بشكل مباشر 57 ألف موظف، وأضعافهم ممن يستفيدون من ازدهار هذا القطاع بشكل غير مباشر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الامن العام : إصابتان اثر تدهور مركبة واصطدامها بعمود كهرباء

64e09b3c0f4ce

ضمان القروض: برنامج ضمان الصادرات يشمل كافة الشركات الأردنية

1692438782746

المؤتمر الاقتصادي التاسع حول صناعة الأسمدة بالأردن يبدأ أعماله

8202318182834113177163

محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

64e08e64bcd04

تصريح هام من محافظ البنك المركزي بشأن الفائدة على القروض في الأردن

8202318181647671359807

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

أخبار متعلقة
1

الفريق العربي للتعامل مع شركات الإعلام يجتمع في عمان 29 و30 آب

الخصاونة ٢

الشبول يكشف عن توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

hhhh

الشبول يترأس اجتماع اللجنة التنظيمية لاستضافة مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية