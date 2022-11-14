الإثنين 14-11-2022
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نقيب المقاولين: خطاب العرش وضع النقاط على الحروف للنهوض السياسي والاقتصادي
تحذير هام الى سالكي الطرق الخارجية
الحنيطي يوجه بتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لتطوير المنظومة الأمنية
مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا
أخبار الشركات
أخبار الشركات
نبيل بني هاني الرابح بـ ثامن سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 6.5 مليون مسافر لغاية شهر تشرين الأول 2022
برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يطلق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته 14 بالشراكة مع زين
"تويوتا يارس 2023" الجديدة كليًا تصل إلى الأردن بسعرٍ تنافسيٍ جدًا
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