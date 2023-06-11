الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

النقد الدولي : الأردن انتهج سياسة سليمة حافظت على استقراره المالي

الفلك الدولي : هذا موعد عيد الأضحى

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الشاب رامي محمد الزحراوي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

الموافقة على الأسباب الموجبة لمعدل نظام يوحد شرائح رسوم رخص القيادة

الرئيس العراقي يلتقي وزير الصحة

الأحد، 11-06-2023 07:51 م

الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

wwww


الوكيل الاخباري - إنفاذاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثَّاني بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءاً أساسيَّاً من مسارات التَّحديث الشَّامل، ومتابعةً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للَّجنة التَّنسيقيَّة الخاصة بالحماية الاجتماعيَّة بوضع هذه الرُّؤية موضع التَّنفيذ، باشرت وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة بالتَّعاون والتَّنسيق مع الوزارات المعنيَّة بوضع تصوُّر شامل لربط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة بمسارات التَّحديث الثَّلاثة.

وعُقد في الوزارة اليوم الأحد اجتماع ضمَّ وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، لمناقشة آليَّات تطوير ومواءمة الاستراتيجية الوطنيَّة للحماية الاجتماعية مع مسارات التَّحديث، السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المحروقات

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

420234223240657076918

النقد الدولي : الأردن انتهج سياسة سليمة حافظت على استقراره المالي

w

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الشاب رامي محمد الزحراوي

w

أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

3202328112832908561087

الموافقة على الأسباب الموجبة لمعدل نظام يوحد شرائح رسوم رخص القيادة

أخبار متعلقة
e

نائب الملك يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في بيت الأردن

الملك غاضب

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

وزارة الخارجية

الصفدي يشارك بمراسم تنصيب الرئيس التركي

ت

وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب أردوغان مندوباً عن الملك

6478bfa8617a8

مأدبة عشاء لضيوف حفل زفاف الحسين بالحسينية

77

الملك والملكة يصلان إلى قصر زهران العامر