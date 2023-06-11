الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

الوكيل الاخباري - إنفاذاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثَّاني بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءاً أساسيَّاً من مسارات التَّحديث الشَّامل، ومتابعةً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للَّجنة التَّنسيقيَّة الخاصة بالحماية الاجتماعيَّة بوضع هذه الرُّؤية موضع التَّنفيذ، باشرت وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة بالتَّعاون والتَّنسيق مع الوزارات المعنيَّة بوضع تصوُّر شامل لربط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحماية الاجتماعيَّة بمسارات التَّحديث الثَّلاثة.



وعُقد في الوزارة اليوم الأحد اجتماع ضمَّ وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، لمناقشة آليَّات تطوير ومواءمة الاستراتيجية الوطنيَّة للحماية الاجتماعية مع مسارات التَّحديث، السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة.

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