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الإثنين، 24-01-2022 05:22 م

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

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الوكيل الاخباري - أنهى الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة، اليوم الاثنين، مراجعة جميع المخالفات التي جرى رصدها عام 2021، وذلك خلال اجتماع عقده في دار رئاسة الوزراء برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

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وبيَّن الجازي في تصريحات صحفية أن الفريق أنهى مراجعة الاستيضاحات الموثقة للعام الماضي في إطار نهج المراجعة الشهريَّة الذي دأب عليه منذ أكثر من عام، واتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب هذه المخالفات.

 

وأوضح أن إجراءات التصويب للمخالفات سارت، وفقا للأصول، سواء بمخاطبة الجهات المعنية التي جرى رصد المخالفات لديها وإلزامها بالتصويب خلال مدد محددة، أو من خلال اتخاذ المقتضى القانوني، مشيراً إلى وجود حالات استدعت إحالة بعض المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء في حال توافرت الأسباب الموجبة لذلك.


ونوه الجازي إلى أنه سيصار إلى الكشف عن مجموع المخالفات التي جرى رصدها وتصويبها وإحالتها إلى الهيئة أو القضاء خلال الفترة المقبلة، وبعد رصد مجاميع الاستيضاحات التي جرى تصويبها خلال الأشهر الماضية.


ولفت إلى أن نهج المراجعة الشهريَّة لاستيضاحات ديوان المحاسبة سيستمر بنفس الوتيرة، وسيبدأ الفريق بعد نهاية شهر كانون الثاني الحالي بمراجعة المخالفات التي رصدها خلاله، مؤكداً أن هذه العملية ساهمت إلى حد كبير في تقليل عدد المخالفات ومنع تراكمها، وتعزيز الرقابة على المال العام والإدارة العامة.

 




 

 


 

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