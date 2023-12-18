الإثنين 18-12-2023
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الإثنين، 18-12-2023 05:58 م

الحكومة تعلن عن عدد أيام العطلة الرسمية

عطلة رسمية-01


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الاثنين المقبل، الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2023م، وكذلك يوم الاثنين الموافق للأول من كانون الثَّاني لعام 2024م؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة.

وتضمن البلاغ أن يكون يوم الثُّلاثاء، الموافق للسَّادس والعشرين من كانون الأول 2023م عطلة رسميَّة للموظَّفين والطَّلبة المسيحيين.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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