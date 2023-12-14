بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء الاسبوع القادم بالعطلة الرسمية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المرجح ان يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، الاسبوع القادم ، بلاغاً رسمياً ، بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك ليومي الإثنين الموافق 25 / 12 /2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويوم الاثنين الذي يليه بمناسبة رأس السنة الميلادية بتاريخ 1 /1/ 2024.



ويستثني البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

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