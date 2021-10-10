الحكومة تنفي العمل بإجراءات جديدة خلاف المعمول بها حالياً

الوكيل الاخباري - نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة م . صخر دودين ، ما يدار حول شائعات فرض الحظر والإغلاقات وما شابه ذلك أو حتى العمل بإجراءات جديدة خلاف المعمول بها حالياً ، مشيراً إلى ان الأمور بالمجمل مطمئنة ولا تدعو للقلق ولكن الحرص واجب على الجميع .



ودعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بكل إجراءات السلامة العامة والتباعد وارتداء الكمامة وكذلك تلقي المطاعيم باعتبارها طوق النجاة للتخلص من الجائحة بشكل نهائي .

اضافة اعلان