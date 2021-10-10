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الأحد، 10-10-2021 06:23 م

الحكومة تنفي العمل بإجراءات جديدة خلاف المعمول بها حالياً

حظر


الوكيل الاخباري - نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة م . صخر دودين ، ما يدار حول شائعات فرض الحظر والإغلاقات وما شابه ذلك أو حتى العمل بإجراءات جديدة خلاف المعمول بها حالياً ، مشيراً إلى ان الأمور بالمجمل مطمئنة ولا تدعو للقلق ولكن الحرص واجب على الجميع . 

ودعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بكل إجراءات السلامة العامة والتباعد وارتداء الكمامة وكذلك تلقي المطاعيم باعتبارها طوق النجاة للتخلص من الجائحة بشكل نهائي .

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