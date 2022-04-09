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السبت، 09-04-2022 08:42 م

الحكومة تنفي بيع 2700 دونم في البترا بـ 3.2 مليار دولار

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - نفت الحكومة بيعها أراض وحقوق تشغيل وإدارة مواقع أثرية في الجنوب مقابل مليارات الدولارات.

جاء ذلك في رد الحكومة على سؤال نيابي وجهه لها النائب الدكتور أحمد جميل عشا، تضمن استفسارات عن بيع أراض من مدينة البترا الأثرية ومطار العقبة وأراض في العقبة ومعان، إضافة إلى حق تشغيل قلعة الكرك وجبل نيبو، وامتياز التعدين في الطفيلة.

وأكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدم بيع 2700 دونم من أراضي المدينة الأثرية لشركة سياحية دينية أجنبية بمبلغ 3.2 مليار دولار مع حق تشغيل وإدارة لمدة 100 عام.

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