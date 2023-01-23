الحكومة تنفي وجود توجه لدمج التلفزيون و"بترا"

الوكيل الإخباري - نفى وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول وجود توجه لدمج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية "بترا". اضافة اعلان





وقال الشبول، خلال رده على مداخلات للنواب، اليوم الاثنين، إن ضم الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء تحت مظلة وزارة الاتصال الحكومي لجهة الارتباط وليس من باب الدمج.



وأضاف أنه بعد إلغاء وزارة الإعلام عام 2003 فإن الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء أصبحتا تتبعان لرئاسة الوزراء، وعلى مدار 20 عاما لم يتولى أي رئيس وزراء الإشراف المباشر عليهما بل كان يكلف أحد الوزراء.



وأشار الشبول إلى أن تعيين الأمناء العامين في الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية يخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية بخلاف قناة المملكة التي جاءت بنظام خاص.

