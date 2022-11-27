الموافقة على أسباب “معدِّل” نظام صندوق الدَّعوة

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الدَّعوة لسنة 2022م.



ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل نظراً لإلغاء مديريَّة صندوق الدَّعوة بموجب التَّعديلات التي طرأت على نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، بحيث أصبحت قسماً في مديريَّة الوعظ والإرشاد، والحاجة إلى تحديد نوعيَّة النَّشاط والواجبات التي يُعهَد بها إلى مدير الوعظ والإرشاد الذي حلَّ محلّ مدير صندوق الدَّعوة.



كما تهدف التَّعديلات إلى تنظيم بعض الأمور الإداريَّة الخاصَّة بمجلس أمناء صندوق الدَّعوة ولجنة إدارة الصَّندوق ولجنة المقابلات، والأمور المتعلِّقة بتَّكليف العاملين على حساب الصَّندوق وموارده.

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