الحكومة توافق على تمديد إعفاء تذاكر من الضريبة

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق بإعفاء تذاكر السَّفر بالجوّ، لشركات الطَّيران المتضمِّنة مقطع مغادرة من مطار الملك حسين الدَّولي في العقبة، من الضَّريبة الخاصَّة، لمدَّة ثلاث سنوات.



ويهدف القرار إلى تشجيع السِّياحة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتشجيع واستقطاب المزيد من خطوط الطَّيران ضمن مقطع مغادرة من مطار الملك حسين الدَّولي في العقبة، وزيادة أعداد السُّيَّاح ومعدَّل إقامتهم في المنطقة.

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