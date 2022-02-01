الحكومة : لا عودة عن التعليم الوجاهي

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الثلاثاء، 01-02-2022 06:40 م

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مدرسة


الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لرفع المناعة ضد شدة المرض، داعيا إلى الإقبال على تلقيها، والالتزام بإجراءات الوقاية بشكل حقيقي وخاصة لبس الكمامة، والبعد عن التجمعات، حيث أن عدد متلقيها وصل إلى 420 ألف شخص.

وحول تأخير وصول نتائج فحوصات الـ (بي سي آر)، بين أن السبب يعود لعطل أصاب النظام المخصص في إظهار النتائج، وعاد للعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن المختبرات المتخصصة بتحليل الفحوصات تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد أن طلبة المدارس سيعودون دون أدنى شك الى مدارسهم بتاريخ 20/2/2022 مشددا على أن عودة الطلبة الى المدارس لن يؤثر على الوضع الوبائي في المملكة.

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