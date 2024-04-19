الحكومة: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا

الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، الجمعة، إن لن نسمح أن نكون ساحة حرب لأحد.

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وأضاف أن الاردن لم يرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا.

وتابع "‎الحياة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد ما يستدعي القلق في انتظام الحياة اليومية وسيرورة العمل ونريد أن يطمئن الأردنيون بأن كل ما نقوم به من أجل الحفاظ على أمن المواطن والوطن".



وأكد أن ‎الطلعات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي هي احترازية وستسمر وفقاً للظروف والمعطيات التي تقدرها القوات المسلحة الأردنية.



ونوه أن الأردن ‎خلال أقل من أسبوعين أدخل أكثر من 280 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة.



