الحلحولي رئيسا لهيئة مديري شبكة الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- انتخبت هيئة المديرين لشبكة الجامعات الأردنية، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي رئيسا.

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جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة أخيرا في الجامعة الأردنية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، والمدير التنفيذي للشبكة الدكتور صالح الشرايعة.

كما انتخب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات نائبا للرئيس، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات عضوا.



يشار إلى أن الشبكة تأسست عام 2003 لبناء وتشغيل شبكة اتصالات ومعلومات حديثة لخدمة أعضائها ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي بهدف تعزيز أغراض التعليم العالي، وتوفير وإدارة الخدمات الحاسوبية والمعلوماتية بين الجامعات الأردنية الرسمية.