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الأربعاء، 03-02-2021 06:22 م

الحنيطي: القيادة العامة ماضية في تطوير جميع النواحي اللوجستية

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة ماضية في تحديث وتطوير جميع النواحي اللوجستية المتعلقة بتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ما يمكنها من أداء واجباتها على أكمل وجه، وفقا لأحدث المواصفات والمقاييس المتبعة على مستوى الجيوش العالمية.
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جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي، اليوم الأربعاء، إلى مديرية الامداد والتجهيز، واستمع بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه مدير الإمداد والتجهيز حول الواجبات والمهام التي تقوم بها المديرية والوحدات التابعة لها، ودورها في تأمين احتياجات تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من المواد اللوجستية المطلوبة بما يخدم عملها ويسهل تنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليها.

 




 

 


 

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