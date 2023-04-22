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السبت، 22-04-2023 03:10 م

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الحرس الملكي الآلية الثانية فرحة العيد

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الوكيل الإخباري- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، مرتبات كتيبة الحرس الملكي الآلية الثانية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى فرحتهم بثاني أيام عيد الفطر السعيد، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق.

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والتقى اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة، مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، وتهنئته وتبريكاته لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، مبديًا إعجابه بالكفاءة والجاهزية والمعنويات العالية واحترافية مرتبات الكتيبة في تنفيذ الواجبات المناطة بها.

 




 

 


 

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