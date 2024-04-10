الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة أول أيام عيد الفطر السعيد

الوكيل الاخباري - أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر السعيد مع مرتبات لواء الملك حسين بن علي، في كتيبة طارق بن زياد/20.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور إلى خطبة العيد، التي ألقاها مفتي القوات المسلحة وقال فيها: "إن العيد من شعائر الإسلام الظاهرة وفرحة من الله تعالى بإتمام الصيام والقيام والصدقات وسائر الطاعات، وعشنا في شهر الصوم سعادة العبادة"، مضيفاً بأن صلة الرحم عظيمة البركة فهي طاعة للرحمن وبركة في الأرزاق والأعمار ومن أسباب التوفيق بالحياة.



كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم، مجموعة حرس المحمدية، إحدى تشكيلات قيادة الحرس الملكي الخاص.



وجاءت الزيارتان لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية بمناسبة عيد الفطر السعيد.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى منتسبي القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في مختلف مواقعهم للقيام بالواجبات المسندة لها.



ودعا اللواء الركن الحنيطي منتسبي القوات المسلحة إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بكافة أشكالها وفي مختلف الظروف.



وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، صباح اليوم، رؤساء هيئة الأركان السابقين وعائلاتهم، ونقل لهم تحيات وتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



وتأتي هذه الزيارات في إطار تقدير جلالة القائد الأعلى، لكافة منتسبي القوات المسلحة بشكل عام، وما قدمه رؤساء هيئة الأركان السابقين من خدمات نوعية ساهمت في تطوير الجيش العربي المصطفوي.

